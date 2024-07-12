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Пятница, 12 июля 2024, 20:48 мск

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В Польше во время учений потерпел катастрофу самолет

Учебно-тренировочный двухместный двухмоторный самолет М-346 Master во время летных тренировок потерпел катастрофу в аэропорту Гдыня-Косаково в Польше, в результате чего погиб летчик, – сообщают польские СМИ.

Комментируя инцидент, инспектор Военно-воздушных сил Польши генерал Иренеуш Новак сказал: «Во время летных тренировок в преддверии выступлений, посвященных празднованию 30-летия бригады военно-морской авиации Польши, около 13:00 самолет М-346 Master упал на взлетно-посадочную полосу и вспыхнул. На борту находился один пилот, он катапультироваться не смог и погиб. Из-за авиакатастрофы торжества отменили».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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