Мигрант ранил девушку ножом возле торгового центра в Москве

Мигрант ударил ножом девушку возле одного из торговых центров на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. Нападение на девушку совершил 23-летний гражданин Киргизии. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, приезжий на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес девушке не менее трех ударов ножом в область туловища вблизи торгового центра. «Свой преступный умысел мужчина не довел до конца, поскольку прохожие обратились за медицинской помощью и потерпевшая оперативно госпитализирована в одну из столичных больниц», – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали по горячим следам. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время фигуранта доставят в следственный отдел на допрос.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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