российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 июля 2024, 11:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Мигранта-нелегала отправили в СИЗО за изнасилование женщины в Москве

В Москве суд отправил под арест 22-летнего нелегального мигранта из Таджикистана, обвиняемого в изнасиловании жительницы столицы. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Москве.

Согласно данным следствия, ранним утром 21 июля иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из парков на северо-востоке столицы, ударил в лицо ранее знакомую женщину, затем оттащил ее в кустарники и надругался над ней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следователи столичного СК и сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

«По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый нарушил требования миграционного законодательства и находился в Москве незаконно.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

Мигрант ранил девушку ножом возле торгового центра в Москве / Миграционная преступность в России: зафиксирован рост экстремизма, числа изнасилований и развратных действий против детей / Радикально: глава Рособрнадзора выступил с инициативой не брать в школу детей мигрантов без знания русского языка / В Краснодаре мигрант приставал к девочкам, СКР начал проверку / Все связанные с нелегальной миграцией преступления причислят к тяжким и особо тяжким / В Нижнем Новгороде сотрудница полиции попалась на организации незаконной миграции / В Уфе мигранты удерживали в квартире и избивали 16 детей / В Госдуме назвали самые опасные преступления, связанные с нелегальной миграцией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Нелегальная миграция,