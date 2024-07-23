Мигранта-нелегала отправили в СИЗО за изнасилование женщины в Москве

В Москве суд отправил под арест 22-летнего нелегального мигранта из Таджикистана, обвиняемого в изнасиловании жительницы столицы. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Москве.

Согласно данным следствия, ранним утром 21 июля иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из парков на северо-востоке столицы, ударил в лицо ранее знакомую женщину, затем оттащил ее в кустарники и надругался над ней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следователи столичного СК и сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

«По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый нарушил требования миграционного законодательства и находился в Москве незаконно.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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