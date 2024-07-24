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Среда, 24 июля 2024, 10:19 мск

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Самолет потерпел крушение в аэропорту Катманду

Фото: Myrepublica

В международном аэропорту непальской столицы Катманду разбился самолет с 19 людьми на борту. Об этом сообщило издание Myrepublica.

По его данным, воздушное судно потерпело аварию при взлете. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, заявили представители аэропорта.

Меж тем, по информации ряда других местных СМИ, самолет разбился при посадке.

Борт принадлежал непальской авиакомпании Sourya Airlines и выполнял рейс Катманду – Покхара.

О пострадавших не сообщается. Известно, что на борту не было пассажиров, там находились сотрудники авиаперевозчика.

На месте крушения работают пожарные и сотрудники службы безопасности аэропорта. По последним данным, в аварии выжил капитан воздушного судна, его госпитализировали.

Катманду, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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