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Среда, 14 августа 2024, 17:28 мск

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Средства ПВО перехватили пять украинских дронов над Брянской областью

Сегодня около 16.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в Брянской области.

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил он.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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