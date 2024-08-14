Средства ПВО перехватили пять украинских дронов над Брянской областью

Сегодня около 16.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в Брянской области.

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил он.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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