российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 августа 2024, 21:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области обезврежена группа украинских террористов, готовивших взрыв

В Курской области задержана группа диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник силовых структурах.

«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, о планах совершить теракт рассказал один из задержанных. Сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Курск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

В Москве арестованы двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ / Украина потеряла более 40% мощностей гидроэнергогенерации / Сотрудникам ТЦК на Украине разрешили стрелять в уклонистов / Украинские беспилотники долетели до Кировской области / Бои в Курской области: потери ВСУ достигли 7000 боевиков / «Повод для обеспокоенности есть»: в Кремле согласны с Трампом о риске мировой войны / Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки на Курскую область / В Польше закончилось оружие для Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,