В Курской области обезврежена группа украинских террористов, готовивших взрыв

В Курской области задержана группа диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник силовых структурах.

«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, о планах совершить теракт рассказал один из задержанных. Сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Курск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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