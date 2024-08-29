Экс-замминистра обороны Попов арестован: вину генерал не признал

235-й Окружной военный суд арестовал бывшего заместитель министра обороны Павла Попова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что бывший военный чиновник пробудет под стражей, как минимум, до 29 октября.

Фигурант будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка», передает РИА «Новости».

Адвокат Попова Игорь Дюкин заявил, что его подзащитный не признает вину. «Попов свою причастность отрицает, парком он не руководил», – сказал он, добавив, что решение об аресте будет обжаловано. «Мы обжалуем арест, он с ним согласен. Не были учтены его возраст и состояние здоровья», – уточнил юрист.

Ранее сегодня Следственный комитет сообщил о задержании Попова по уголовному делу о крупном мошенничестве. По версии ведомства, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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