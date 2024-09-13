В ДНР три человека погибли при обстреле ВСУ

В Донецкой Народной Республике три мирных жителя погибли в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

ВСУ нанесли удар по поселку Новотроицкое Волновахского муниципального округа. «В результате обстрела производственного участка Новотроицкого рудоуправления высокоточными ракетами HIMARS, ракетами М30А1 (шрапнельные) погибли трое мужчин – 1978, 1981 и 1985 г. р.», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Кроме того, повреждения получила строительная техника.

За минувшие сутки жертвами атак ВСУ в ДНР стали четыре человека, двое получили ранения, уточнил Пушилин.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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