российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 сентября 2024, 21:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Сотрудники военного представительства Минобороны России уличены во взяточничестве

Сотрудники военного представительства министерства обороны РФ подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, уголовное дело возбуждено в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина.

По данным ведомства, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности» в рамках исполнения государственного оборонного заказа на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

В 2021 году представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки.

По версии СК, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей.

В ходе следствия фигуранты признали свою вину. Проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа.

В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей, уточнили в СК.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Коррупция: арестованы бывший первый замглавы правительства Московской области и его сообщники / Взяточничество: в Москве арестован руководитель военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» / Суд арестовал загородный дом и «Харлей-Дэвидсон» бывших чиновников Минобороны РФ / Вину не признает: СК раскрыл подробности коррупционного скандала в Минобороны РФ / Военный суд арестовал замкомандующего ЛенВО / СК предъявил обвинения бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» / В Чечне задержали экс-мэра Магаса, разыскиваемого за коррупцию / Замкомандующего Ленинградским военным округом стал фигурантом уголовного дела

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,