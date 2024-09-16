Сотрудники военного представительства Минобороны России уличены во взяточничестве

Сотрудники военного представительства министерства обороны РФ подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, уголовное дело возбуждено в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина.

По данным ведомства, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности» в рамках исполнения государственного оборонного заказа на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

В 2021 году представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки.

По версии СК, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей.

В ходе следствия фигуранты признали свою вину. Проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа.

В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей, уточнили в СК.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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