В Татарстане выявили женскую террористическую ячейку

Российские спецслужбы пресекли деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной международной террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата. С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России», – говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства участниц группировки обнаружено и изъято значительное количество запрещенной в России экстремисткой литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

«Следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавили в ЦОС.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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