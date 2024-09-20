В Новосибирске мигрант расчленил собутыльника после пьяной ссоры

В Новосибирске житель Узбекистана убил соотечественника и расчленил тело. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Двое выходцев из Узбекистана распивали спиртные напитки, когда между ними возник конфликт. Один из них избил второго табуретом, в результате чего пострадавший скончался.
Убийца попытался избавиться от тела, расчленил его и начал выносить пакеты с останками в безлюдное место у водоема в Ленинском районе.
В отношении 34-летнего жителя Узбекистана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант находится под стражей.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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