В Ингушетии спецслужбы предотвратили серию терактов

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов на территории Республики Ингушетия. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в г. Магас и г. Назрань пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан Российской Федерации, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из преступников оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Остальных арестовали.

В схронах и тайниках, оставленных террористами, силовики обнаружили самодельную бомбу мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами и свыше 8,5 тыс. патронов различного калибра.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Ингушетия возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ч. 30 п. «а» ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК России.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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