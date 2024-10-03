В Германии при стрельбе в баре погиб один человек

В Германии неизвестный открыл огонь по посетителям в баре. По последним данным, один человек погиб на месте, еще двое госпитализированы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в городе Гёппинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны. В полицию поступило сразу несколько сообщений о стрельбе в баре на улице Гартенштрассе.

Прибывшие на место полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших скончался на месте, двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавший скрылся с места происшествия. Проводится расследование. Правоохранители устанавливают личность стрелявшего, а также проверяют, может ли произошедшее быть связано с борьбой двух криминальных группировок из Штутгарта.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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