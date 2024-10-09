В Тольятти школьница зарезала двух маленьких сестер

В Тольятти расследуют убийство двух малолетних девочек. По предварительным данным, преступление совершила их сестра-подросток.

Тела девочек с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружили в квартире на балконе. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего), сообщили в региональном управлении СКР.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, назначены первоначальные судебные экспертизы», – отметили в ведомстве.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», в убийстве подозревается 13-летняя сестра жертв. Родители оставили школьницу следить за малышами, а сами ушли по делам. Мертвых детей обнаружила еще одна дочь, в этот момент дома никого не было. По данным канала, старшая девочка расправилась с сестрами и ушла гулять в парк. Позже в переписке с матерью она призналась в убийстве.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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