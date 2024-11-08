ВСУ целенаправленно бьют по линиям электропередачи Энергодара

Вооруженные формирования Украины вновь нанесли удары по Энергодару, который расположен вблизи Запорожской АЭС. Как сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, атака целенаправленно ведется по линиям электроснабжения.

«Бандеровцы целенаправленно бьют по электрическим сетям и линиям электропередачи в главном городе энергетиков в Запорожской области. В результате обстрела со стороны нацистов без электричества остались жители двух микрорайонов – второго и третьего», – уточнил Рогов в своем телеграм-канале.

Судя по его словам, обстрел со стороны ВСУ продолжается.

Как сообщал «Новый День», в последние дни Энергодар практически ежедневно находится под ударами со стороны украинских войск. 6 ноября город был атакован кассетными боеприпасами.

Энергодар, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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