В Москве задержана супруга экс-мэра Сочи, которого поймали на крупной растрате

В Москве задержана супруга арестованного по уголовному делу о крупной растрате бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского – Янина Копайгородская.

Копайгородская является подозреваемой в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении ее мужа, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что следственный департамент МВД уже предъявил жене экс-мэра обвинение.

Бывший мэр Сочи был арестован в Москве 25 сентября. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ, которая предусматривает наказание за присвоение или растрату. Позже сообщалось, что Копайгородский может быть причастен к другим преступлениям.

Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2024-го. Поводом для отставки стало заявление чиновника в связи с переходом на другую работу. В сентябре появились сообщения, что экс-градоначальник проходит службу в зоне специальной военной операции в Луганской народной республике.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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