российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 ноября 2024, 22:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Москве задержана супруга экс-мэра Сочи, которого поймали на крупной растрате

В Москве задержана супруга арестованного по уголовному делу о крупной растрате бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского – Янина Копайгородская.

Копайгородская является подозреваемой в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении ее мужа, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что следственный департамент МВД уже предъявил жене экс-мэра обвинение.

Бывший мэр Сочи был арестован в Москве 25 сентября. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ, которая предусматривает наказание за присвоение или растрату. Позже сообщалось, что Копайгородский может быть причастен к другим преступлениям.

Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2024-го. Поводом для отставки стало заявление чиновника в связи с переходом на другую работу. В сентябре появились сообщения, что экс-градоначальник проходит службу в зоне специальной военной операции в Луганской народной республике.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

СК завел ещё одно уголовное дело о крупном мошенничестве с гособоронзаказом / Дело о взятке на 5 млрд рублей: суд в Москве арестовал имущество бывшего сотрудника МВД / Бывшего замминистра образования Дагестана задержали за взятки / ФСБ задержала в Петербурге экс-начальника управления розыска / В Москве арестован ещё один фигурант дела крупном мошенничестве в «Военторге» / Вскрыты крупные махинации в «Росжилкомплексе» Минобороны: арестован замначальника филиала «Южный» / Фигуранты дела о сухпайках для ВС РФ не возместили ущерб / Воровали продукты: СК завершил следствие о крупном мошенничестве при организации питания в армии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Москва, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,