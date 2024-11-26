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Вторник, 26 ноября 2024, 14:59 мск

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Суд заочно арестовал французскую журналистку за репортаж из Курской области

Гражданку Франции Катрин Норрис Трент заочно арестовали за незаконное пересечение российской границы. Журналистка снимала репортаж в Курской области, приехав туда с боевиками ВСУ.

«Катрин Норрис Трент, гражданке Французской Республики, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Ранее российские правоохранители возбудили уголовные дела в отношении журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области. По версии следствия, Трент «с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области».

Француженку объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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