Власти Казахстана уточнили количество жертв авиакатастрофы в Актау

Жертвами крушения пассажирского самолета в Казахстане стали 38 человек. Об этом сообщил вице-премьер республики, глава комиссии по расследованию причин ЧП Канат Бозумбаев, слова которого приводит портал Tengrinews.

По словам вице-премьера, тела погибших при крушении сильно обгорели. «Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание», – пояснил Бозумбаев.

Напомним, самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане недалеко от Актау. На борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии.

Согласно последним сообщениям, в авиакатастрофе выжили 32 человека, в том числе 10 россиян. Списки погибших и раненых уточняются.

Граждан РФ планируется эвакуировать на родину – за ними отправлен спецборт МЧС.

Астана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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