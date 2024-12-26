Китаец пытался незаконно вывезти из России 40 кг бивней мамонта

Таможенники задержали гражданина Китая, который попытался вывезти из России 40 кг бивней мамонта стоимостью более 1 млн рублей. Об этом сообщили в ФТС РФ.

«Гражданин Китая вылетал в Гуанчжоу и планировал незаконно вывезти партию дериватов шерстистого мамонта. У него изъято свыше 3,3 тыс. фрагментов весом почти 40 кг и стоимостью более 1 млн рублей», – говорится в сообщении.

Мужчина заявил, что стоимость партии не превышает 300 тысяч рублей. Он намеревался использовать материал для изготовления сувениров у себя на родине. «Согласно заключению Минкультуры России, изъятые дериваты представляют собой культурную ценность», – добавили в таможенной службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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