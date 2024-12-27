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Пятница, 27 декабря 2024, 13:26 мск

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В Москве уничтожены исламисты, готовившие теракт в отделе полиции

В Москве при задержании ликвидированы члены ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» в Афганистане «Вилаят Хорасан»*. Боевики готовили взрыв в одном из отделов полиции в столичном регионе. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Для совершения теракта злоумышленники – выходцы из Центральной Азии – купили автомобиль и поместили в нее газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. «При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», – говорится в сообщении спецслужбы.

Как отметили в ФСБ, члены исламистской ячейки попали в поле зрения органов безопасности, когда собирали сведения о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в Москве.

Следственным подразделением УФСБ РФ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к теракту, участие в деятельности террористической организации).

По месту проживания радикалов изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельной бомбы.

* Запрещенная в России террористическая организация

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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