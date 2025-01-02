ВСУ обстреляли гражданские объекты в Курской области

Киевский режим нанес очередные варварские удары по мирным объектам гражданской инфраструктуры в Курской области. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, повреждены школа, торговый центр и дом культуры в Рыльском районе.

«Сегодня ВСУ нанесло ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. Слава Богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился», – уточнил губернатор в телеграм-канале.

По его словам, в результате прилетов пострадали исключительно мирные гражданские объекты. Один из ударов произошел непосредственно по зданию Дома культуры, степень его разрушения и возможность восстановления будет установлена специалистами. Также осколками посечены стены и выбиты окна в ряде других зданий: школы-интерната (все дети оттуда ранее эвакуированы), отделения почты, торгового центра. По предварительным данным, выбиты окна в одном жилом доме.

«Кроме того, произошел незначительный обрыв одного участка газовой трубы. Газовики уже приступили к ее ремонту, обещают закончить работу в течение нескольких часов. Газоснабжение в домах жителей восстановлено», – отметил Хинштейн.

Глава региона поручил направить на место ЧП ремонтные бригады для оказания помощи и оценки масштаба разрушений. Тепловой контур в пострадавших зданиях – закроем до вечера, в ближайшие дни – поставим новые окна. «Держу ситуацию на постоянном личном контроле», – добавил он.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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