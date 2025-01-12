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Воскресенье, 12 января 2025, 13:26 мск

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В результате украинского удара по Брянской области погибла местная жительница

Сегодня в результате украинского удара по Карачевскому району Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, ещё одна местная жительница ранена. «Она уже доставлена в больницу, где ей оперативно оказывают квалифицированную медицинскую помощь», – уточнил губернатор, добавив, что семьям будет оказана материальная помощь.

«По предварительной информации, повреждено несколько домовладений. Обследование территории продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил Богомаз.

Согласно данным Минобороны России, в период с 10:30 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей.

Брянск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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