Над Белгородской областью сбиты 5 беспилотников ВСУ

Сегодня в период с 13:05 до 14:15 мск киевский режим вновь атаковал Белгородскую область с помощью беспилотников. Как сообщили в министерстве обороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Комментируя последние атаки ВСУ, глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По его словам, несколько вражеских беспилотников были сбиты над Белгородским районом. В результате падения обломков в посёлке Дубовое загорелись кровля жилого дома и на территории второго домовладения – гараж. Оба возгорания ликвидированы. Кроме того, в посёлке повреждены легковой автомобиль и инвентарь на территории коммерческого объекта. В селе Таврово пробита стена частного домовладения.

В городе Шебекино системой РЭБ беспилотник был подавлен, вследствие его падения с последующей детонацией повреждены кровля МКД и остекление балкона одной из квартир, добавил губернатор.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы 2 частных домов, уточнил Гладков.

Информация о последствиях уточняется.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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