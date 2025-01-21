Украинский дрон снова ударил по двигавшейся машине: ранен мужчина

Украинские военные продолжают атаки по движущимся автомобилям на российской территории: новое ЧП произошло в Грайворонском округе Белградской области.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю, в результате чего был ранен мужчина, получивший слепое осколочное ранение живота.

«Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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