Украинский дрон снова ударил по двигавшейся машине: ранен мужчина

Украинские военные продолжают атаки по движущимся автомобилям на российской территории: новое ЧП произошло в Грайворонском округе Белградской области.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю, в результате чего был ранен мужчина, получивший слепое осколочное ранение живота.
«Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.
Белгород, Светлана Антонова
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