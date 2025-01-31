Над Белгородской областью сбиты 8 украинских беспилотников: ранен мирный житель

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины устроили новую атаку на Белгородскую область с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, с 18:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских летательных аппаратов.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что под ударом оказалось село Новая Деревня Белгородского района. «Ранен мирный житель. Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в городскую больницу №2 г. Белгорода. У него диагностировали баротравму и осколочное ранение головы. После осмотра и оказания необходимой помощи он был госпитализирован», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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