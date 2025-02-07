ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты по заданию спецслужб Украины

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса.

По информации спецслужбы, задержанных обучили на территории Украины стрельбе, минно-взрывному делу, а также управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения.

В ходе обысков по местам их проживания оперативники ФСБ изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами.

В спецслужбе отметили, что женщины не были связаны между собой, только две из них – задержанные в Ростове-на-Дону – оказались бывшими одноклассницами, передает ТАСС.

Следственными подразделениями ФСБ в отношении женщин возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Задержанные дали признательные показания, им грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

Одна из задержанных в Ростове-на-Дону фигуранток заявила на допросе, что готовила теракт против чиновника. По ее словам, в январе 2025 года она получила задание приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства для подрыва автомобиля одного из чиновников. Видео допроса распространила ФСБ.

Задержанная в Севастополе женщина на допросе призналась, что по заданию Службы безопасности Украины вступила в добровольческий батальон «БАРС» и готовилась взорвать российского военного. «Должна была заложить взрывное устройство в кабинете», – говорит она на видео.

Женщина, задержанная ФСБ в Воронеже, рассказала на допросе, что приехала в Россию в 2024 году и должна была по заданию украинских спецслужб совершить теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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