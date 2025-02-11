Киев готовит провокацию против России с подрывом иностранного судна в Балтийском море. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

«Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву», – говорится в сообщении.

Предполагается, что это подтолкнет НАТО закрыть России выход в Балтийское море, а то и втянуть Североатлантический альянс в прямой вооруженный конфликт с Москвой.

Кроме того, в СВР предупредили о готовящихся нападениях за рубежом на представителей российской несистемной оппозиции и уехавших из России бизнесменов. Украинские и европейские спецслужбы рассчитывают привлечь выходцев из государств Азии и Ближнего Востока, обещая им до 20 тысяч долларов. При задержании исполнители будут возлагать вину на российские спецслужбы, по указке которых якобы готовились атаки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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