Плановая ротация экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, причиной стали провокационные действия украинской стороны.

Захарова уточнила, что Российская Федерация полностью обеспечила подготовку к проведению ротации: предоставила гарантии безопасности и сопровождающим их лицам с описанием конкретной схемы перемещений, провела необходимые инженерно-технические работы и направила группу в согласованную точку для встречи экспертов МАГАТЭ. Утром 12 февраля ротация началась штатно, однако затем движение представителей Агентства было неожиданно заблокировано ВСУ.

Одновременно киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров, – пояснила официальный представитель МИД России.

«Своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность… Мы также будем прилагать все усилия для нейтрализации угроз функционирования ЗАЭС со стороны Украины», – подчеркнула Захарова.

Энергодар, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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