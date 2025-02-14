Дело о теракте возбуждено в связи с убийствами ВСУ жителей курского села Николаево-Дарьино

Главное военное следственное управлением СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту убийств украинскими солдатами жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Согласно данным следствия, с августа по декабрь 2024 года украинские военные совершали убийства гражданского населения в селе Николаево-Дарьино. В ходе расследования уголовного дела от эвакуированных жителей села получены сведения об обстоятельствах этих событий.

Как отметили в СКР, потерпевшая по уголовному делу рассказала о семи убитых мирных жителях, включая семилетнего мальчика. Среди убитых ее брат, который получил смертельное ранение при целенаправленной атаке дрона ВСУ. По словам женщины, украинские боевики намеренно запустили БПЛА по подвалу, где укрывался семилетний мальчик. В результате удара ребенок погиб. Несколько жителей заживо сгорели в своем доме после удара ВСУ. Другие мирные жители были убиты из огнестрельного оружия.

В ведомстве подчеркнули, что причастные к этим преступлениям боевики ВСУ будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские солдаты убили почти всех мужчин в селе, спастись удалось только одному.

По данным ведомства, более шести месяцев мирные жители, не успевшие эвакуироваться, находились в заложниках у ВСУ. Украинские боевики прикрывались ими как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, подчеркнули в Минобороны.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что солдаты ВСУ при отступлении из села Николаево-Дарьино расстреливали жителей прямо на улице и бросали гранаты в подвалы домов, где мирное население пряталось от обстрелов.

Напомним, российская армия освободила Николаево-Дарьино 27 января.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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