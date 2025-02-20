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Четверг, 20 февраля 2025, 11:47 мск

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В Сибири браконьер застрелил женщину

Фото: Pixabay

В Новосибирской области браконьер застрелил женщину, перепутав ее с косулей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трое мужчин охотились в лесу под Барабинском. При этом разрешения на охоту у них не было. По данным следствия, браконьеры подстрелили двух косуль.

Один из охотников заметил движение в кустах и решил, что это дикое животное. Он дважды выстрелил в направлении зарослей и попал в женщину.

Пострадавшую госпитализировали, но ранения оказались тяжелыми. Через некоторое время женщина скончалась.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело. Наказание для него и его напарников определит суд.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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