При ударе ВСУ по центру Горловки ранены три человека

Три мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ утром 24 февраля. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
По его словам, украинские боевики нанесли удар по центру города, зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру жилого года.
Изначально Приходько сообщил о двух пострадавших. Позднее число раненых выросло до трех.
В период с 8:05 по 9:25 украинские войска трижды обстреляли Горловку из артиллерии – по городу было выпущено девять снарядов натовского калибра 155 мм.
Горловка, Наталья Петрова
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