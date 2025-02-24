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Понедельник, 24 февраля 2025, 12:19 мск

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При ударе ВСУ по центру Горловки ранены три человека

Три мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ утром 24 февраля. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

По его словам, украинские боевики нанесли удар по центру города, зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру жилого года.

Изначально Приходько сообщил о двух пострадавших. Позднее число раненых выросло до трех.

В период с 8:05 по 9:25 украинские войска трижды обстреляли Горловку из артиллерии – по городу было выпущено девять снарядов натовского калибра 155 мм.

Горловка, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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