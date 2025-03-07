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Пятница, 7 марта 2025, 17:32 мск

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В Казахстане вооруженный ножом мужчина напал на сотрудницу в аэропорту

В аэропорту Алма-Аты в Казахстане вооруженный ножом мужчина угрожал сотруднице. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел в терминале внутренних рейсов в зоне досмотра. Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил женщину за волосы и стал угрожать ножом.

На помощь поспешил один из пассажиров, он попытался обезвредить злоумышленника. Через несколько минут мужчина был обезоружен сотрудниками линейного отдела полиции. Мотивы преступника устанавливаются.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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