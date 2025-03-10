Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Украины атаковали Краснояружский район Белгородской области, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Красная Яруга беспилотник атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – уточнил губернатор.

«В результате атаки транспортное средство уничтожено огнём. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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