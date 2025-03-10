российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 марта 2025, 23:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Трое погибших и 9 раненых: ВСУ разбомбили торговый центр в Курской области

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, по предварительным данным, три человека погибли, девять – получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо подростков 13-14 лет.

«Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы», – уточнил губернатор.

«В настоящий момент все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где им оказывается необходимая помощь. В ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу», – отметил Хинштейн.

По его словам, на месте событий находится глава Беловского района, другие должностные лица. «Ситуацию держу на личном контроле», – добавил глава региона.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Это «прогресс»: Зеленский извинился перед Трампом / Теперь за деньги: Евросоюз нашел коммерческий вариант замены Starlink для ВСУ / Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель / Резня в Сирии очень напоминает майдан на Украине / Красноармейск взяли «в жесткие клещи»: армия России пробилась в Днепропетровскую область / Средства ПВО сбили над Россией ещё два украинских беспилотника: в Белгородской области погиб мирный житель / Массированная атака дронов: над регионами России сбили 43 украинских беспилотника / У России «на руках все карты» по урегулированию конфликта на Украине, – заявил Трамп после угроз санкциями

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,