Трое погибших и 9 раненых: ВСУ разбомбили торговый центр в Курской области

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, по предварительным данным, три человека погибли, девять – получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо подростков 13-14 лет.

«Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы», – уточнил губернатор.

«В настоящий момент все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где им оказывается необходимая помощь. В ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу», – отметил Хинштейн.

По его словам, на месте событий находится глава Беловского района, другие должностные лица. «Ситуацию держу на личном контроле», – добавил глава региона.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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