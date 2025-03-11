ВСУ атаковали беспилотниками шесть населенных пунктов в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали сразу 6 населённых пунктов в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

Губернатор отметил, что под ударом оказалось село Доброе в Шебекинском округе, где в результате атаки беспилотника повреждено оборудование на территории коммерческого предприятия.

«В посёлке Шамино FPV-дрон ударил по легковому автомобилю – у транспортного средства выбиты стёкла и посечён капот. Ещё один дрон нанёс удар по частному домовладению в селе Нижнее Берёзово-Второе, вследствие чего у дома сильно повреждены крыша, стены, остекление и фасад», – уточнил Гладков.

По его словам, в Грайворонском округе в селе Глотово в результате детонации дрона в частном домовладении произошло возгорание чердачного помещения – пожар на площади 40 кв. м потушен.

В Валуйском округе в городе Валуйки от удара FPV-дрона посечён автомобиль и выбиты окна, повреждены фасады и заборы в трёх частных домовладениях. В селе Шелаево беспилотник сдетонировал о землю – в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Также осколками посечён легковой автомобиль.

Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, добавил белгородский губернатор.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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