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Среда, 12 марта 2025, 21:43 мск

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ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области

Вооруженные формирования Украины нанесли удары по четырём населённым пунктам. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

В частности, в хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль – транспортное средство полностью уничтожено огнём. Ещё один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Теребрено Краснояружского района – машина получила повреждения, уточнил губернатор.

«В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилёта боеприпаса в здании социального объекта посечена кровля и выбиты окна. В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал рядом с частным домом, вследствие чего повреждены забор, остекление дома и рядом стоящий легковой автомобиль», – отметил Гладков.

«Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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