Вооруженные формирования Украины нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, в результате чего, по предварительной информации, погибла его сотрудница. Как считает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, это была сознательная атака по гражданскому объекту, который при этом является памятником архитектуры XIX-го века.

«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены – сейчас они доставляются в медицинское учреждение. Само историческое здание, к сожалению, уничтожено», – уточнил глава региона.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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