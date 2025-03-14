российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 марта 2025, 22:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ разбомбили краеведческий музей в Судже: погибла мирная жительница

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, в результате чего, по предварительной информации, погибла его сотрудница. Как считает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, это была сознательная атака по гражданскому объекту, который при этом является памятником архитектуры XIX-го века.

«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены – сейчас они доставляются в медицинское учреждение. Само историческое здание, к сожалению, уничтожено», – уточнил глава региона.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Медведев разъяснил слова Путина об украинских войсках в Курской области / Путин ответил на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ в Курской области / «Как сын мне был, но поступил как гнида» – Лукашенко охарактеризовал Зеленского / «Очень хорошие шансы» на мир: Трамп рассказал о переговорах с Путиным / НАТО отказывается от Украины / В Словакии зафиксировали рост радиации из-за чернобыльской древесины / ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по военным целям на Украине / Осторожный оптимизм: Путин намерен созвониться с Трампом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,