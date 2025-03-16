В Северной Македонии произошел сильный пожар во время концерта: 59 человек погибли, еще 155 – получили травмы

В Северной Македонии в результате пожара на дискотеке в городе Кочани погибли 59 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Панче Тошковски. По его словам, ещё 155 посетителей получили травмы.

Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова уточнила, что возраст погибших от 14 до 27 лет. По данным Минздрава страны, 18 пострадавших – в критическом состоянии, среди них есть дети, передает РИА «Новости».

Глава МВД Северной Македонии также сообщил о начале следствия. По его словам, планируется задержать четырех человек, связанных с организацией мероприятия.

Возгорание на дискотеке «Пулс» (Пульс) произошло около 03:00 (05:00 мск) предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта македонской группы DNK. Всего на мероприятии присутствовали полторы тысячи человек.

Кочани, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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