российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 марта 2025, 19:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Три украинских беспилотника сбили над Россией: в Курской области ранены два местных жителя

Вооруженные формирования Украины продолжают атаки по России с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, сбиты три летательных аппарата ВСУ над двумя регионами РФ в период с 16:10 до 17:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БпЛА – над территорией Белгородской области и один БпЛА – над территорией Курской области», – уточнили в ведомстве.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн со своей стороны уточнил, что сегодня в результате удара БПЛА в селе Мокрушино Беловского района ранены два человека: 44-летний мужчина и 51-летняя женщина. «Их доставили в Беловскую ЦРБ, они находятся под присмотром медиков», – отметил глава региона.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Путин и Трамп могут встретиться уже через пару недель – советник президента США / В Курской области за сутки ликвидировано более 230 украинских боевиков / Россия и Украина обменялись пленными / Киев не пойдет на территориальные уступки – Зеленский / Киев устроил преднамеренную провокацию, а ВС РФ сбили собственные беспилотники после приказа Путина о прекращении огня / Армия России остановила прорыв ВСУ в Белгородскую область / Движение к миру на Украине начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня – Белый дом / Украинский конфликт: Путин анонсировал обмен пленными 175 на 175

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,