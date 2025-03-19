Три украинских беспилотника сбили над Россией: в Курской области ранены два местных жителя

Вооруженные формирования Украины продолжают атаки по России с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, сбиты три летательных аппарата ВСУ над двумя регионами РФ в период с 16:10 до 17:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БпЛА – над территорией Белгородской области и один БпЛА – над территорией Курской области», – уточнили в ведомстве.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн со своей стороны уточнил, что сегодня в результате удара БПЛА в селе Мокрушино Беловского района ранены два человека: 44-летний мужчина и 51-летняя женщина. «Их доставили в Беловскую ЦРБ, они находятся под присмотром медиков», – отметил глава региона.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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