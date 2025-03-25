российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 марта 2025, 21:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ целенаправленно бьют по куполам православных храмов в Белгородской области

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по куполу храма Казанской иконы Божией Матери в селе Казинка Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщил сегодня глава региона Вячеслав Гладков.

«Атакам вражеских дронов подверглись четыре населённых пункта. В Валуйском округе село Казинка атаковано двумя дронами, в результате чего повреждены трактор и купол храма Казанской иконы Божией Матери», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгородскому району и селу Ясные Зори, где вражеский беспилотник повредил купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Кремль уточнил детали переговоров в Саудовской Аравии: Москва настаивает на отмене части санкций / Киев отказался учитывать курс российского рубля / Есть договоренности: Вашингтон раскрыл итоги переговоров с Украиной и Россией в Эр-Рияде / Армия России освободила два поселка в ДНР и Запорожской области / Киев неуправляем: Зеленский срывает мирные переговоры / Потери ВСУ в Курской области достигли почти 70 тысяч боевиков / Переговоры в Саудовской Аравии по Украине длились более 12 часов / Песков: Москва и Вашингтон не подпишут документы по итогам переговоров в Эр-Рияде

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Культура, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,