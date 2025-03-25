ВСУ целенаправленно бьют по куполам православных храмов в Белгородской области

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по куполу храма Казанской иконы Божией Матери в селе Казинка Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщил сегодня глава региона Вячеслав Гладков.
«Атакам вражеских дронов подверглись четыре населённых пункта. В Валуйском округе село Казинка атаковано двумя дронами, в результате чего повреждены трактор и купол храма Казанской иконы Божией Матери», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
Накануне Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгородскому району и селу Ясные Зори, где вражеский беспилотник повредил купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
Белгород, Светлана Антонова
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