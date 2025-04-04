Пятеро жителей Белгородской области получили ранения после атак ВСУ

В результате сегодняшних атак ВСУ в Белгородской области ранения получили пятеро местных жителей. Об этом сообщила глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, в посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотника по территории коммерческого объекта ранения получили четверо мужчин.

«Бригады СМП доставляют троих мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в областную клиническую больницу. Четвертого пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – отметил губернатор, добавив, что в результате удара повреждены 8 транспортных средств и фасад здания.

Вместе с тем в хуторе Балки Шебекинского округа вражеский беспилотник нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике. «Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую РБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу», – уточнил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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