российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 апреля 2025, 19:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Пятеро жителей Белгородской области получили ранения после атак ВСУ

В результате сегодняшних атак ВСУ в Белгородской области ранения получили пятеро местных жителей. Об этом сообщила глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, в посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотника по территории коммерческого объекта ранения получили четверо мужчин.

«Бригады СМП доставляют троих мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в областную клиническую больницу. Четвертого пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – отметил губернатор, добавив, что в результате удара повреждены 8 транспортных средств и фасад здания.

Вместе с тем в хуторе Балки Шебекинского округа вражеский беспилотник нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике. «Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую РБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу», – уточнил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

МИД России констатировал нежелание «киевской хунты» прекратить огонь / Россия надолго останется угрозой для НАТО – генсек альянса / Вашингтон рассчитывает на скорый прогресс в урегулировании конфликта на Украине / ВС РФ за неделю освободили 8 населенных пунктов в ДНР и Запорожской области / ВСУ нанесли новые удары по объектам энергетики в России / Армия России пробила оборону ВСУ у границы с Днепропетровской областью / Над Курской областью сбили 17 украинских беспилотников / НАТО готовит к отправке на Украину новую партию F-16

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,