Над Брянской областью снова уничтожены украинские беспилотники

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины вновь атаковали Брянскую область с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, около 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских летательных аппарата самолетного типа.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз со свой стороны уточнил, что сегодня ВСУ несколько раз атаковали его регион. Удары наносились по энергетической инфраструктуре и гражданской инфраструктуре.

Брянск, Светлана Антонова

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