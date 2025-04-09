Новые атаки ВСУ: ранена жительница Белгородской области

Сегодня в результате атак вооруженных формирований Украины ранена мирная жительница Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, над городом Шебекино системой ПВО был сбит беспилотник, обломки которого причинили женщине баротравму. «Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно», – уточнил губернатор.

«В городе выбиты окна, повреждены входные группы и заборы 6 частных домов. Также получили повреждения 2 припаркованных автомобиля. Кроме того, в городе от удара очередного дрона повреждена газовая труба – аварийными бригадами утечка газа устранена», – отметил Гладков, добавив, что ударам ВСУ подверглись пять населенных пунктов региона.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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