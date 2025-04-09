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Среда, 9 апреля 2025, 23:03 мск

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Над Россией сбили ещё 19 украинских беспилотников

Сегодня вечером четыре российских региона подверглись атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Как сообщает Министерство обороны РФ, В период с 20:15 до 21:10 мск средства ПВО сбили в общей сложности 19 беспилотников самолетного типа:

Самый серьезный удар пришелся по Брянской области, над которой уничтожено девять БпЛА. Еще шесть летательных аппаратов сбито – над территорией Калужской области, три БпЛА – над Крымом, и один БпЛА – над Курской областью.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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