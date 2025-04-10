Застрелили в голову: возбуждено дело об убийстве украинскими боевиками девяти жителей Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве украинскими боевиками девяти мирных жителей Курской области в селе Махновка. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района. При осмотре места ЧП зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения. Кроме этого, на 6 телах обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову, уточнила Петренко.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», – заверила официальный представитель Следственного комитета.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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