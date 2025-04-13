Подросток готовил теракт в школе Донецка, но ФСБ его предотвратила

ФСБ предотвратила теракт, который готовился совершить ученик одной из школ Донецка в здании этого образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Донецкой народной республике.

Подросток был сторонником запрещенного в России террористического движения «Колумбайн» и собирался взорвать две самодельные бомбы в здании школы №14. По информации спецслужбы, в мобильных устройствах школьника обнаружены инструкции по изготовлению СВУ, а также экстремистский контент.

Несовершеннолетний признался, что интересовался биографиями террористов и скидывал другу жестокие кадры убийств.

Правоохранители привлекли родителей подростка к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП России).

В настоящее время силовики проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность. Также усилены меры безопасности.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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