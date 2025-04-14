Дрон ВСУ ранил жителя Белгородской области

Украинский беспилотник нанес удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости доставили в Грайворонскую ЦРБ», – уточнил глава региона, добавив, что для продолжения лечения пострадавший перевезен в больницу №2 Белгорода.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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