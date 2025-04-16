Поднял с земли мину-«колокольчик»: в Белгородской области погиб ребенок

В Белгородской области погиб 10-летний мальчик, который поднял с земли мину-«колокольчик». Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, боеприпас взорвался в руках ребенка.
Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. «К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи…» – отметил губернатор.
При этом Гладков обратил с просьбой к жителям региона объяснять детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы. «Вы видите, насколько коварен враг», – добавил глава Белгородской области.
Белгород, Елена Володина
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