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Среда, 16 апреля 2025, 19:05 мск

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Поднял с земли мину-«колокольчик»: в Белгородской области погиб ребенок

В Белгородской области погиб 10-летний мальчик, который поднял с земли мину-«колокольчик». Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, боеприпас взорвался в руках ребенка.

Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. «К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи…» – отметил губернатор.

При этом Гладков обратил с просьбой к жителям региона объяснять детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы. «Вы видите, насколько коварен враг», – добавил глава Белгородской области.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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