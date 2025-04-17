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Четверг, 17 апреля 2025, 15:53 мск

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В результате ударов по ЛНР один мирный житель погиб и восемь пострадали

ВСУ нанесли несколько ударов по территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В Результате один мирный житель погиб и восемь получили ранения.

Боевой дрон атаковал автомобиль, в котором находились сотрудники Мостовского сельского совета, в пригороде Сватово. Пострадали три человека, с осколочными ранениями они доставлены в больницу, сообщает правительство ЛНР.

Кроме того, БПЛА скинул боеприпас на приусадебный участок, где находилась пожилая женщина, она была госпитализирована.

В городе Лисичанск в результате обстрела пострадали три человека и один получил смертельную травму. Еще одну атаку ВСУ совершили на поселок Мирная Долина, где пострадал один мужчина.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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