ФСБ предотвратила теракт с БПЛА в Нижегородской области

В Нижегородской области предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии с использованием БПЛА. Готовившие атаку по заданию украинских спецслужб двое выходцев из Средней Азии ликвидированы при задержании. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, объект планировали атаковать выходцы из Средней Азии, поддерживающие «идеологию международной террористической организации, запрещенной на территории РФ».

Как отметили в ФСБ, по указанию украинского куратора иностранцы изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами «для совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтехимической промышленности региона».

«Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём», – сообщили в спецслужбе.

На месте происшествия изъяты два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова. В телефонах боевиков обнаружена переписка с куратором, свидетельствующая о подготовке теракта, а также «координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием».

Следователи УФСБ по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту приготовления к диверсии.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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